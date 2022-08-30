Директор Інституту клінічної радіології ННЦРМ Анатолій Чумак розповів про основне призначення йодиду калію і чому звичайний йод не може стати його аналогом.

– Основна небезпека вибуху на АЕС полягає в двох факторах: радіаційному випромінюванні і радіоактивних елементах, які можуть потрапити в організм, – нагадав Анатолій Чумак.

За його словами, одним з таких небезпечних елементів є радіоактивний йод, який щитоподібна залоза при дефіциті йоду з готовністю поглинає.

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Саме для того, щоб заповнити дефіцит йоду в щитоподібній залозі при загрозі радіоактивного зараження дорослому населенню до 40 років рекомендується прийняти таблетку йодиду калію об’ємом в 125 мг. Щоб таким чином радіоактивного йоду не було куди осідати.

Анатолій Чумак зазначив, що препарати йодиду калію не продаються в аптеках. Їх роздають в регіонах, де існує високий ступінь загрози радіоактивного зараження. Наприклад, в 30-кілометровій зоні від АЕС.

Що ж стосується звичайного спиртового розчину йоду, який є практично в кожній домашній аптечці, то приймати його з метою йодопрофілактики безглуздо, оскільки в цьому препараті занадто мала кількість йоду, яка не здатна протистояти йоду радіоактивному.

За словами вченого, певні дози йодиду калію, розчинені у воді, які призначені дітям, через досить неприємний смак препарату, безпосередньо перед вживанням можна розвести малиновим сиропом.