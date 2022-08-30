Директор Института клинической радиологии ННЦРМ Анатолий Чумак рассказал об основном предназначении йодида калия и почему обычный йод не может стать его аналогом.

— Основная опасность взрыва на АЭС заключается в двух факторах: радиационном излучении и радиоактивных элементах, которые могут попасть в организм, — напомнил Анатолий Чумак.

По его словам, одним из таких опасных элементов является радиоактивный йод, который щитовидная железа при дефиците йода с готовностью поглощает.

Именно для того, чтобы восполнить дефицит йода в щитовидной железе при угрозе радиоактивного заражения взрослому населению до 40 лет рекомендуется принять таблетку йодида калия объемом в 125 мг. Чтобы таким образом радиоактивному йоду не было куда оседать.

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Анатолий Чумак отметил, что препараты йодида калия не продаются в аптеках. Их раздают в регионах, где существует высокий степень угрозы радиоактивного заражения. Например, в 30-километровой зоне от АЭС.

Что же касается обычного спиртового раствора йода, который есть практически в каждой домашней аптечке, то принимать его с целью йодопрофилактики бессмысленно, поскольку в этом препарате слишком малое количество йода, которое не способно противостоять йоду радиоактивному.

По словам ученого, определенные дозы йодида калия, растворенные в воде, которые предназначены детям, из-за довольно неприятного вкуса препарата, непосредственно перед употреблением можно развести малиновым сиропом.