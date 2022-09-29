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Какой йод пить при радиации: дозировка для всех возрастных групп

29 сентября 2022, 16:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
радіація
Источник: Depositphotos

Какой йод нужно пить при угрозе радиактивного заражения и в каких дозах. Какие препараты с содержанием йода совершенно бесполезны в такой ситуации. Об этом в комментарии одному из украинских СМИ рассказала семейный врач Ольга Сахарчук.

Есть только один препарат, который способен эффективно снизить влияние радиоактивного йода на щитовидную железу. Это — калия йодид, — особо подчеркивает медик.

По ее словам, принимать калия йодид следует только один раз и только после официального оповещения об угрозе радиоактивного выброса. Ни в коем случае этот препарат нельзя пить, так сказать, заблаговременно, для подстраховки.

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В противном случае, объясняет Ольга Сахарчук, есть риск снижения функции щитовидной железы, что чревато серьезными последствиями для здоровья.

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Что же касается других йодсодержащих препаратов, таких, например, как спиртовой раствор йода, раствор люголя, то, по словам специалиста, они не могут всасываться и накапливаться в щитовидной железе, а значит, не могут защитить орган от радиации.

Вместо этого можно получить химические ожоги ротовой полости или пищевода.

Кому и в каких дозах назначают калия йодид:

  • дети до 1 месяца (младенцы и дети на грудном вскармливании) – 16 мг;
  • дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг;
  • дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг;
  • подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 мг.

Людям старше 40 лет, а также пациентам с удаленной щитовидной железой, с аутоиммунным тиреоидитом, тиреотоксикозом, гипотиреозом, калия йодид не назначают, подчеркивает медик.

Источник
УНН
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