Какой йод нужно пить при угрозе радиактивного заражения и в каких дозах. Какие препараты с содержанием йода совершенно бесполезны в такой ситуации. Об этом в комментарии одному из украинских СМИ рассказала семейный врач Ольга Сахарчук.

— Есть только один препарат, который способен эффективно снизить влияние радиоактивного йода на щитовидную железу. Это — калия йодид, — особо подчеркивает медик.

По ее словам, принимать калия йодид следует только один раз и только после официального оповещения об угрозе радиоактивного выброса. Ни в коем случае этот препарат нельзя пить, так сказать, заблаговременно, для подстраховки.

В противном случае, объясняет Ольга Сахарчук, есть риск снижения функции щитовидной железы, что чревато серьезными последствиями для здоровья.

Сейчас смотрят

Что же касается других йодсодержащих препаратов, таких, например, как спиртовой раствор йода, раствор люголя, то, по словам специалиста, они не могут всасываться и накапливаться в щитовидной железе, а значит, не могут защитить орган от радиации.

Вместо этого можно получить химические ожоги ротовой полости или пищевода.

Кому и в каких дозах назначают калия йодид:

д ети до 1 месяца (младенцы и дети на грудном вскармливании) – 16 мг;

д ети от 1 месяца до 3 лет – 32 м г ;

дети от 3 до 12 лет – 62,5 м г;

подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 мг.

Людям старше 40 лет, а также пациентам с удаленной щитовидной железой, с аутоиммунным тиреоидитом, тиреотоксикозом, гипотиреозом, калия йодид не назначают, подчеркивает медик.