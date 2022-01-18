Сьогодні, 18 січня, відбулося позачергове засідання Івано-Франківської регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На порядку денному стояло одне питання – запровадження посиленого контролю за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

По суті мова йде про можливе оголошення в області чергового локдауну.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук.

Повідомляється, що показник захворюваності на Covid-19 в регіоні становить майже 10 тис. нових випадків на 100 тис. населення. За минулий тиждень захворюваність зросла в 3,5 рази, зокрема, серед дітей – в 4,5 рази.

У 54 територіальних громадах зростання склало понад 50% в порівнянні з попереднім тижнем. У 21 територіальній громаді кількість хворих перевищує 70 випадків за тиждень.

У разі подальшого збільшення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дітей дошкільного та шкільного віку буде ухвалене рішення про призупинення навчально-виховного процесу.

Також буде обмежено проведення розважальних та публічних заходів, діяльність закладів громадського харчування, зазначила голова ОДА.

Джерело: Світлана Онищук