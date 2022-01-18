Сегодня, 18 января, состоялось внеочередное заседание Ивано-Франковской региональной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На повестке дня стоял один вопрос — введение усиленного контроля за соблюдением ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

По сути речь идет о возможном объявлении в области очередного локдауна.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Сообщается, что показатель заболеваемости Covid-19 в регионе составляет почти 10 тыс. новых случаев на 100 тыс. населения. За прошедшую неделю заболеваемость выросла в 3,5 раза, в частности, среди детей — в 4,5 раза.

В 54 территориальных общинах рост составил свыше 50% в сравнении с предыдущей неделей. В 21 территориальной общине количество заболевших превышает 70 случаев за неделю.

В случае дальнейшего увеличения уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей дошкольного и школьного возраста будет принято решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса.

Также будет ограничено проведение развлекательных и публичных мероприятий, деятельность заведений общественного питания, отметила глава ОГА.

Источник: Светлана Онищук