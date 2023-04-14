Експерти Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками розповіли, як уникнути купівлі на вебсайтах фальсифікованих лікарських препаратів.

– На адресу відомства почали частіше надходити повідомлення від регуляторних органів країн ЄС щодо виявлення в Україні фальсифікованих, незареєстрованих, ввезених із порушенням на митну територію ліків, – ідеться в повідомленні.

Зокрема, на підставі листів ТОВ “Ново Нордіск Україна” йдеться про заборону на реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів Оземпік з ознаками фальсифікації.

Як повідомили в Держслужбі, наразі існує значна кількість незареєстрованих веб-сайтів, які пропонують ліки, але при цьому приховують фізичну адресу, номер телефону та інші контакти продавця.

Щоб уникнути придбання такої продукції Держслужба рекомендує споживачам:

купувати ліки тільки на легальних веб-сайтах підприємств, які мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі ліками;

такі вебсайти повинні містити інформацію про контактні дані органу ліцензування, органів державного контролю якості лікарських засобів;

на вебсайті має бути розміщений логотип з гіперпосиланням, що відображається на кожній сторінці вебсайту та переводить споживача на сторінку Переліку суб’єктів господарювання, які мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

не слід відповідати на спам із рекламою ліків;

слід остерігатися товарів з підозріло низькими цінами.

Джерело: Держслужба України з лікарських засобів Чернігівської області