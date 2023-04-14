Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

Збільшилася кількість підробок: як уникнути купівлі фальшивих ліків онлайн

14 Квітня 2023, 13:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
покупка онлайн
Джерело: Depositphotos

Експерти Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками розповіли, як уникнути купівлі на вебсайтах фальсифікованих лікарських препаратів.

– На адресу відомства почали частіше надходити повідомлення від регуляторних органів країн ЄС щодо виявлення в Україні фальсифікованих, незареєстрованих, ввезених із порушенням на митну територію ліків, – ідеться в повідомленні.

Зокрема, на підставі листів ТОВ “Ново Нордіск Україна” йдеться про заборону на реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів Оземпік з ознаками фальсифікації.

Читайте також:
лікиПродаються в аптеці без рецепта: ліки, якими можна замінити Німесил

Як повідомили в Держслужбі, наразі існує значна кількість незареєстрованих веб-сайтів, які пропонують ліки, але при цьому приховують фізичну адресу, номер телефону та інші контакти продавця.

Щоб уникнути придбання такої продукції Держслужба рекомендує споживачам:

  • купувати ліки тільки на легальних веб-сайтах підприємств, які мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі ліками;
  • такі вебсайти повинні містити інформацію про контактні дані органу ліцензування, органів державного контролю якості лікарських засобів;
  • на вебсайті має бути розміщений логотип з гіперпосиланням, що відображається на кожній сторінці вебсайту та переводить споживача на сторінку Переліку суб’єктів господарювання, які мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
  • не слід відповідати на спам із рекламою ліків;
  • слід остерігатися товарів з підозріло низькими цінами.

Джерело: Держслужба України з лікарських засобів Чернігівської області

Теги
Ліки підробка Поради Ціни на ліки
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь