Эксперты Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками рассказали, как избежать покупки на веб-сайтах фальсифированных лекарственных препаратов.

— В адрес ведомства стали чаще поступать сообщения от регуляторных органов стран ЕС об обнаружении в Украине фальсифицированных, незарегистрированных, ввезенных с нарушением на таможенную территорию лекарств, — говорится в сообщении.

В частности, на основании писем ООО “Ново Нордиск Украина”, речь идет о запрете на реализацию, хранение и применение лекарственных средств Озэмпик с признаками фальсификации.

Как сообщили в Госслужбе, сейчас существует значительное количество незарегистрированных веб-сайтов, которые предлагают лекарства, но при этом скрывают физический адрес, номер телефона и прочие контакты продавца.

Во избежание приобретения такой продукции Госслужба рекомендует потребителям:

покупать лекарство только на легальных веб-сайтах предприятий, которые имеют право на осуществление электронной розничной торговли лекарствами;

такие веб-сайты должны содержать информацию о контактных данных органа лицензирования, органов государственного контроля качества лекарственных средств;

на веб-сайте должен быть размещен логотип с гиперссылкой, которая отображается на каждой странице сайта и переводит потребителя на страницу Перечня предприятий, имеющих право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами;

не следует отвечать на спам с рекламой лекарства;

следует опасаться товаров с подозрительно низкими ценами.

Источник: Госслужба Украины по лекарственным средствам Черниговской области