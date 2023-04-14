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Увеличилось количество подделок: как избежать покупки фальшивого лекарства онлайн

14 апреля 2023, 13:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
покупка онлайн
Источник: Depositphotos

Эксперты Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками рассказали, как избежать покупки на веб-сайтах фальсифированных лекарственных препаратов.

— В адрес ведомства стали чаще поступать сообщения от регуляторных органов стран ЕС об обнаружении в Украине фальсифицированных, незарегистрированных, ввезенных с нарушением на таможенную территорию лекарств, — говорится в сообщении.

В частности, на основании писем ООО “Ново Нордиск Украина”, речь идет о запрете на реализацию, хранение и применение лекарственных средств Озэмпик с признаками фальсификации.

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Как сообщили в Госслужбе, сейчас существует значительное количество незарегистрированных веб-сайтов, которые предлагают лекарства, но при этом скрывают физический адрес, номер телефона и прочие контакты продавца.

Во избежание приобретения такой продукции Госслужба рекомендует потребителям:

  • покупать лекарство только на легальных веб-сайтах предприятий, которые имеют право на осуществление электронной розничной торговли лекарствами;
  • такие веб-сайты должны содержать информацию о контактных данных органа лицензирования, органов государственного контроля качества лекарственных средств;
  • на веб-сайте должен быть размещен логотип с гиперссылкой, которая отображается на каждой странице сайта и переводит потребителя на страницу Перечня предприятий, имеющих право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами;
  • не следует отвечать на спам с рекламой лекарства;
  • следует опасаться товаров с подозрительно низкими ценами.

Источник: Госслужба Украины по лекарственным средствам Черниговской области

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