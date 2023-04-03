Вступил в силу новый реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации (возмещению) по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

В реестр включены и препараты иммуносупрессии для пациентов в посттрансплантационном периоде. Алгоритм их получения предполагает несколько шагов.

Консультативное заключение

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Перед выпиской из стационара трансплантолог/иммунолог составляет и выдает на руки реципиенту консультативное заключение с планом лечения, в котором указаны международные непатентованные названия (МНН) и уточненные торговые названия необходимых препаратов и рекомендуемая доза.

Электронный рецепт

Трансплант-координатор вносит план лечения по консультативному выводу трансплантолога/иммунолога в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) и выписывает электронный рецепт с МНН на нужный препарат, но отмечает, какие именно торговые названия иммуносупрессантов необходимы пациенту.

Реципиент также может обратиться в ближайшие медицинские учреждения, где есть трансплант-координатор, чтобы иметь посттрансплантационное сопровождение: проходить необходимые обследования и получать электронный рецепт на необходимые лекарства.

Получать консультативную помощь по результатам плановых обследований, возможных изменений в состоянии здоровья и т.п. реципиент имеет возможность также у трансплантолога/иммунолога центра, где он получил лечение методом трансплантации.

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Доступные лекарства

Информацию о местонахождении аптек и наличии у них необходимого лекарства можно уточнить в информационно-справочной службе НСЗУ по телефону: 16-77.