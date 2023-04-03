Набув чинності новий реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (відшкодуванню) за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

До реєстру включено і препарати імуносупресії для пацієнтів в посттрансплантаційному періоді. Алгоритм їх отримання передбачає кілька кроків.

Консультативний висновок

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Перед випискою зі стаціонару трансплантолог/імунолог складає та видає на руки реципієнту консультативний висновок з планом лікування, в якому вказано міжнародні непатентовані назви (МНН) та уточнені торговельні назви необхідних препаратів і їх рекомендована доза.

Електронний рецепт

Трансплант-координатор вносить план лікування з консультативного висновку трансплантолога/імунолога до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) та виписує електронний рецепт з МНН на потрібний препарат, але зазначає, які саме торговельні назви імуносупресантів необхідні пацієнту.

Реципієнт також може звернутися до найближчих медичних установ, де є трансплант-координатор, щоб мати посттрансплантаційний супровід: проходити необхідні обстеження та отримувати електронний рецепт на необхідні ліки.

Отримувати консультативну допомогу з приводу результатів планових обстежень, можливих змін у стані здоров’я тощо реципієнт має можливість також у трансплантолога/імунолога центру, де він отримав лікування методом трансплантації.

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Доступні ліки

Інформацію про місцезнаходження аптек та наявність в них необхідних ліків можна уточнити в інформаційно-довідковій службі НСЗУ за телефоном: 16-77.