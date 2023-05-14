Поки багато хто з нас покладається на етикетку як на посібник зі зберігання їжі, експерти кажуть, що стандартів у цьому питанні не існує.

За словами фахівців, за винятком дитячих сумішей, ці етикетки насправді не є показником безпеки харчових продуктів. Зазначені дати призначені тільки для позначення якості.

– Етикетки з датами їжі дійсні, як на Дикому Заході – тут немає жодних стандартів, – сказав Джеффрі Костантіно, представник правозахисної організації ReFed, що працює над скороченням харчових відходів.

Захворювання, пов’язані з цвіллю і бактеріями, виявленими в поганій їжі, можуть бути серйозними, і побоювання виправдані, але етикетки мало що роблять для запобігання ризикам, кажуть експерти.

На їхню думку, ці дати зазвичай стосуються того, коли продукт матиме найкращий смак або якість або коли продавати продукт, і не пов’язані з безпекою харчових продуктів.

Замість цього набагато корисніше шукати ознаки псування. Дивний або неприємний запах, смак, колір або текстура є найкращими індикаторами потенційної небезпеки.

Дослідження, опубліковане 2019 року, засноване на опитуваннях понад тисячі осіб у США, показало, що 84% викидали їжу через те, що дата, зазначена на пакуванні, вже минула.

– Це показник того, що чинна система вводить споживачів в оману, – впевнена директорка Клініки харчового права і політики Гарвардської школи права Емілі Брод Лейб.

За її словами, частина мети дослідження полягала в тому, щоб визначити, які ярлики працюватимуть найкраще, якщо їх застосовувати більш широко.

Були також спроби повністю прибрати етикетки, але групи захисту прав споживачів засудили цю ідею.

Тепер завдання полягає в тому, щоб забезпечити більш широке розуміння етикеток і запровадити більш стандартизовану систему в цьому питанні.