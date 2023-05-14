Пока многие из нас полагаются на этикетку в качестве руководства по хранению пищи, эксперты говорят, что стандартов в этом вопросе не существует.

По словам специалистов, за исключением детских смесей, эти этикетки на самом деле не являются показателем безопасности пищевых продуктов. Отмеченные даты предназначены только для обозначения качества.

— Этикетки с датами еды действительны, как на Диком Западе — здесь нет никаких стандартов, — сказал Джеффри Костантино, представитель правозащитной организации ReFed, работающей над сокращением пищевых отходов.

Заболевания, связанные с плесенью и бактериями, обнаруженными в плохой пище, могут быть серьезными, и опасения оправданы, но этикетки мало что делают для предотвращения рисков, говорят эксперты.

По их мнению, эти даты обычно относятся к тому, когда продукт будет иметь наилучший вкус или качество или когда продавать продукт, и не связаны с безопасностью пищевых продуктов.

Вместо этого гораздо полезнее искать признаки порчи. Странный или неприятный запах, вкус, цвет или текстура являются лучшими индикаторами потенциальной опасности.

Исследование, опубликованное в 2019 году, основанное на опросах более тысячи человек в США, показало, что 84% выбрасывали еду из-за того, что дата, указанная на упаковке, уже прошла.

— Это показатель того, что действующая система вводит потребителей в заблуждение, — уверена директор Клиники пищевого права и политики Гарвардской школы права Эмили Брод Лейб.

По ее словам, часть цели исследования заключалась в том, чтобы определить, какие ярлыки будут работать лучше всего, если их применять более широко.

Были также попытки полностью убрать этикетки, но группы защиты прав потребителей осудили эту идею.

Теперь задача состоит в том, чтобы обеспечить более широкое понимание этикеток и ввести более стандартизированную систему в этом вопросе.