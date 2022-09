В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні лицьові пластичні хірурги з США протягом трьох днів прооперували 37 пацієнтів. Шість втручань, за оцінками фахівців, були надскладними.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Повідомляється, що в Україну команда фахівців місії Fасе to face прибула за сприяння МОЗ та Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОВА в рамках гуманітарної програми, створеної у співпраці з American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) та організацією Разом з Україною.

Відзначається, що протягом трьох днів американські пластичні хірурги проконсультували більше 40 пацієнтів: 24 військових з бойовими травмами обличчя, очей, шиї і кісток черепа, двох співробітників поліції і 14 цивільних осіб (серед яких одна дитина), постраждалих в результаті терористичних дій РФ.

– 37 пацієнтам зробили операції, шість з яких – надскладні, тривалістю майже 12 годин кожна, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що втручання проводилися на базі відділень мікрохірургії ЛОР органів та нейрохірургії Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Матеріально-технічне оснащення, зокрема, витратні матеріали та титанові протези, які заздалегідь виготовили в 3D-форматі для кожного пацієнта, були забезпечені в основному за рахунок благодійників.

Фото: МОЗ