В Ивано-Франковской областной клинической больнице лицевые пластические хирурги из США в течение трех дней прооперировали 37 пациентов. Шесть вмешательств, по оценкам специалистов, были сверхсложными.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что в Украину команда специалистов миссии Fасе to face прибыла при содействии Минздрава и Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОВА в рамках гуманитарной программы, созданной в сотрудничестве с American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) и организацией Вместе с Украиной.

Сейчас смотрят

Отмечается, что в течение трех дней американские пластические хирурги проконсультировали более 40 пациентов: 24 военных с боевыми травмами лица, глаз, шеи и костей черепа, двух сотрудников полиции и 14 гражданских лиц (среди которых один ребенок), пострадавших в результате террористических действий РФ.

— 37 пациентам сделали операции, шесть из которых — сверхсложные, продолжительностью почти 12 часов каждая, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что вмешательства проводились на базе отделений микрохирургии ЛОР органов и нейрохирургии Ивано-Франковской областной клинической больницы.

Материально-техническое оснащение, в частности, расходные материалы и титановые протезы, которые заранее изготовили в 3D-формате для каждого пациента, были обеспечены в основном за счет благотворителей.

Фото: Минздрав