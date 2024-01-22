У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі проводять неонатальний скринінг новонароджених із семи областей України. Аналізи дають змогу виявити 21 генетичну патологію. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації (ОВА).

Статистика Центру

– За час роботи тут протестували 73 700 зразків, для цього провели понад 1,5 млн аналізів. У 80 немовлят підтвердили рідкісні патології, серед них – 13 випадків спінальної м’язової атрофії, – зазначила директорка Центру Марія Малачинська.

Зазначається, що регіональний центр неонатального скринінгу як підрозділ перинатального центру розпочав роботу в жовтні 2022 року. Його відкриттю передувала тривала спільна робота Міністерства охорони здоров’я України та фахівців Центру.

Широкі можливості

Як стало відомо, Центр має у своєму розпорядженні широкі можливості з надання замкнутого циклу медичних послуг різної складності на етапах діагностики, лікування, планування та ведення вагітності, пологів, виходжування та медичного супроводу новонароджених.

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Крім того, Центр став першим в Україні, де в лютому 2023 року відкрили відділення допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). Тут допомагають тим, хто з різних причин не може стати батьками, використовуючи сучасні методи лікування безпліддя, сучасне обладнання та ефективні технології.

Джерело: Львівська ОВА