Во Львовском областном клиническом перинатальном центре проводят неонатальный скрининг новорожденных из семи областей Украины. Анализы позволяют выявить 21 генетическую патологию. Об этом сообщили во Львовской областной военной администрации (ОВА).

Статистика Центра

— За время работы здесь протестовали 73 700 образцов, для этого провели более 1,5 млн анализов. У 80 младенцев подтвердили редкие патологии, среди них – 13 случаев спинальной мышечной атрофии, – отметила директор Центра Мария Малачинская.

Отмечается, что региональный центр неонатального скрининга как подразделение перинатального центра приступил к работе в октябре 2022 года. Его открытию предшествовала продолжительная совместная работа Министерства здравоохранения Украины и специалистов Центра.

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Широкие возможности

Как стало известно, Центр располагает широкими возможностями по предоставлению замкнутого цикла медицинских услуг разной сложности на этапах диагностики, лечения, планирования и ведения беременности, родов, выхаживания и медицинского сопровождения новорожденных.

Кроме того, Центр стал первым в Украине, где в феврале 2023 года открыли отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Здесь помогают тем, кто по разным причинам не может стать родителями, используя современные методы лечения бесплодия, современное оборудование и эффективные технологии.

Источник: Львовская ОВА