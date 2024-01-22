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Анализ 21 патологии: во Львове проводят неонатальный скрининг детей из семи областей

22 января 2024, 15:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Pixabay

Во Львовском областном клиническом перинатальном центре проводят неонатальный скрининг новорожденных из семи областей Украины. Анализы позволяют выявить 21 генетическую патологию. Об этом сообщили во Львовской областной военной администрации (ОВА).

Статистика Центра

— За время работы здесь протестовали 73 700 образцов, для этого провели более 1,5 млн анализов. У 80 младенцев подтвердили редкие патологии, среди них – 13 случаев спинальной мышечной атрофии, – отметила директор Центра Мария Малачинская.

Отмечается, что региональный центр неонатального скрининга как подразделение перинатального центра приступил к работе в октябре 2022 года. Его открытию предшествовала продолжительная совместная работа Министерства здравоохранения Украины и специалистов Центра.

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Широкие возможности

Как стало известно, Центр располагает широкими возможностями по предоставлению замкнутого цикла медицинских услуг разной сложности на этапах диагностики, лечения, планирования и ведения беременности, родов, выхаживания и медицинского сопровождения новорожденных.

Кроме того, Центр стал первым в Украине, где в феврале 2023 года открыли отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Здесь помогают тем, кто по разным причинам не может стать родителями, используя современные методы лечения бесплодия, современное оборудование и эффективные технологии.

Источник: Львовская ОВА

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