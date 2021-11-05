Українські науковці розробили вже дві вакцини від коронавірусу. Нині один білковий препарат тестують у Польщі на гризунах. А другий – клітинний розробляють вже три місяці.

Її виробництво буде дешевшим і технологічно простішим. Препарат виготовлятимуть у вигляді спрею чи таблеток. Основою цієї клітинної вакцини стали гуманізовані дріжджі, на поверхні яких є вірусні білки. Поки що таких аналогів у світі немає.

У вересні львівські науковці Інституту біології отримали ґрант у сумі близько 10 млн грн на розробку вакцини проти коронавірусу. Біологам вдалося створити унікальний білковий препарат. Нині його уже досліджують на гризунах у Польщі, бо в Україні немає відповідних лабораторій.

– Є інші подібні вакцини, які мають за свою основу білок шипа Covid-19, але вони отримуються на клітинах ссавців, або на клітинах комах. Ми отримуємо на клітинах дріжджів – це легше та дешевше. Вони мають тип модифікації білка подібний до людського, – розповіла наукова співробітниця відділу молекулярної генетики і біотехнології Інституту біології клітини Марта Семків.

Якщо результати будуть успішними, то препарат перевірятимуть на хом’яках та приматах, а далі – на добровольцях. Попередня вартість досліджень – півмільйона євро.

Проте науковці розробили ще одну вакцину – клітинну. В її основі також дріжджі, але виготовлення препарату значно дешевше.

– Ми мобілізували на поверхню клітини дріжджів шматочок білка вірусу SARS-CoV-2. Сподіваємося, що така конструкція під час потрапляння в організм спершу дослідних мишок даватиме імунну відповідь – формуватимуться антитіла, – каже заступник директора з наукової роботи Інституту біології клітини Костянтин Дмитрук.

За словами науковців, вакцину можна виготовити, як спрей, мікстуру чи таблетки. Директор Інституту біології клітини Андрій Сибірний стверджує, що виробництво не полягатиме в очистці рекомбінантних білків, просто вирощуватимуться дріжджі.

Зараз склад нової вакцини науковці подали на конкурс. Розробники впевнені, що їхній продукт може стати унікальним. Сибірний додав, що виробництво препарату від коронавірусу в Україні можливе.

Науковці наголосили, що аби вкладати кошти у фінансування та виробництво вакцини, потрібна політична воля. А також – успішні випробування та міжнародне визнання.