Украинские ученые разработали две вакцины от коронавируса. Сейчас один белковый препарат тестируют в Польше на грызунах. А второй — клеточный разрабатывают уже три месяца.

Ее производство будет дешевле и технологически проще. Препарат будут производить в виде спрея или таблеток. Основой этой клеточной вакцины стали гуманизированные дрожжи, на поверхности которых есть вирусные белки. Пока таких аналогов в мире нет.

В сентябре львовские ученые Института биологии получили грант в сумме около 10 млн грн на разработку вакцины против коронавируса. Биологам удалось создать уникальный белковый препарат. Сейчас его уже исследуют на грызунах в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

— Есть другие подобные вакцины, которые имеют за свою основу белок шипа Covid-19, но они получаются на клетках млекопитающих, или на клетках насекомых. Мы получаем на клетках дрожжей – это легче и дешевле. Они имеют тип модификации белка подобный человеческому, — рассказала научный сотрудник отдела молекулярной генетики и биотехнологии Института биологии клетки Марта Симаков.

Если результаты будут успешными, то препарат будут проверять на хомяках и приматах, а дальше — на добровольцах. Предварительная стоимость исследований — полмиллиона евро.

Однако ученые разработали еще одну вакцину — клеточную. В ее основе также дрожжи, но изготовление препарата значительно дешевле.

— Мы мобилизовали на поверхность клетки дрожжей кусочек белка вируса SARS-CoV-2. Надеемся, что такая конструкция при попадании в организм сначала исследовательских мышек будет давать иммунный ответ – будут формироваться антитела, — говорит заместитель директора по научной работе Института биологии клетки Константин Дмитрук.

По словам ученых, вакцину можно изготовить, как спрей, микстуру или таблетки. Директор Института биологии клетки Андрей Сибирский утверждает, что производство не будет заключаться в очистке рекомбинантных белков, а просто будут выращиваться дрожжи.

Сейчас состав новой вакцины ученые подали на конкурс. Разработчики уверены, что их продукт может стать уникальным. Сибирский добавил, что производство препарата от коронавируса в Украине возможно.

Ученые отметили, чтобы вкладывать средства в финансирование и производство вакцины, нужна политическая воля. А также — успешные испытания и международное признание.