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Борис Джонсон: вакцинуватися – це означає полюбити ближнього свого

24 Грудня 2021, 13:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Борис Джонсон
Джерело: Depositphotos

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, закликаючи своїх співвітчизників отримати бустерне щеплення від коронавірусної інфекції, порівняв це рішення з однією із заповідей Ісуса Христа, яка говорить – полюбити ближнього свого.

Заклик глави уряду пролунав дуже символічно напередодні наступаючого католицького Різдва і став, по суті, луною ще одного звернення до вірян.

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А саме архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі, який раніше закликав пасту зробити щеплення і продемонструвати тим самим любов до ближнього.

– Отримайте бустери не тільки для себе, але і в ім’я захисту здоров’я ваших рідних і близьких, – сказав Борис Джонсон у відеозверненні, знятому перед різдвяною ялинкою на Даунінг-стріт.

Повідомляється, що всупереч побоюванням про можливі обмеження на святковий період, міністри Британії вирішили поки з цим почекати і ще раз перевірити відповідні дані.

Джерело
The Guardian
Теги
Борис Джонсон , Вакцинація , Католицьке Різдво , Коронавірус Covid-19
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