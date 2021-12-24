Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, закликаючи своїх співвітчизників отримати бустерне щеплення від коронавірусної інфекції, порівняв це рішення з однією із заповідей Ісуса Христа, яка говорить – полюбити ближнього свого.

Заклик глави уряду пролунав дуже символічно напередодні наступаючого католицького Різдва і став, по суті, луною ще одного звернення до вірян.

А саме архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі, який раніше закликав пасту зробити щеплення і продемонструвати тим самим любов до ближнього.

– Отримайте бустери не тільки для себе, але і в ім’я захисту здоров’я ваших рідних і близьких, – сказав Борис Джонсон у відеозверненні, знятому перед різдвяною ялинкою на Даунінг-стріт.

Повідомляється, що всупереч побоюванням про можливі обмеження на святковий період, міністри Британії вирішили поки з цим почекати і ще раз перевірити відповідні дані.