Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призывая своих соотечественников получить бустерную прививку от коронавирусной инфекции, сравнил это решение с одной из заповедей Иисуса Христа, которая гласит – возлюбить ближнего своего.

Призыв главы правительства прозвучал очень символично в преддверии наступающего католического Рождества и стал, по сути, эхом еще одного воззвания к верующим.

А именно архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, который ранее призвал пасту сделать прививку и продемонстрировать тем самым любовь к ближнему.

— Получите бустеры не только для себя, но и во имя защиты здоровья ваших родных и близких, — сказал Борис Джонсон в видеообращении, снятом перед рождественской елкой на Даунинг-стрит.

Сообщается, что вопреки опасениям о возможных ограничениях на праздничный период, министры Британии решили пока с этим подождать и еще раз перепроверить соответствующие данные.