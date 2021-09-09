Світу загрожує нова пандемія, спровокована іншим збудником.

Такий прогноз Фактам ICTV озвучила інфекціоніст Ольга Голубовська.

– Ця коронавірусна інфекція пройде, закінчиться, пом’якшиться. Але буде нова пандемія. І була остання Всесвітня асамблея охорони здоров’я. То там генеральний директор оголосив уже. І це оголосили раніше, що буде нова пандемія, викликана новим збудником, – зазначила Ольга Голубовська.

Водночас вона не уточнила жодних термінів початку нової пандемії та причин, які її спровокують.

Але інфекціоніст закликала робити висновки з ситуації з коронавірусом, вчитися на помилках, щоб бути готовим до нового виклику.

– І якщо ми не зробимо уроків з нашої ситуації, то це закінчиться новою трагедією, – додала вона.

Уже майже два роки людство намагається впоратися з коронавірусом. У багатьох країнах запровадили карантинні обмеження, науковці розробили вакцини, проте вірус поки що подолати не вдається.

Водночас він продовжує мутувати, з’являються нові штами, які здатні обходити імунітет від щеплення.