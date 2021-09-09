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Буде нова пандемія – Голубовська про кризу у світі, викликану іншим збудником

9 Вересня, 11:13 Людмила Грубнік
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Світу загрожує нова пандемія, спровокована іншим збудником.

Такий прогноз Фактам ICTV озвучила інфекціоніст Ольга Голубовська.

– Ця коронавірусна інфекція пройде, закінчиться, пом’якшиться. Але буде нова пандемія. І була остання Всесвітня асамблея охорони здоров’я. То там генеральний директор оголосив уже. І це оголосили раніше, що буде нова пандемія, викликана новим збудником, – зазначила Ольга Голубовська.

Водночас вона не уточнила жодних термінів початку нової пандемії та причин, які її спровокують.

Але інфекціоніст закликала робити висновки з ситуації з коронавірусом, вчитися на помилках, щоб бути готовим до нового виклику.

– І якщо ми не зробимо уроків з нашої ситуації, то це закінчиться новою трагедією, – додала вона.

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Уже майже два роки людство намагається впоратися з коронавірусом. У багатьох країнах запровадили карантинні обмеження, науковці розробили вакцини, проте вірус поки що подолати не вдається.

Водночас він продовжує мутувати, з’являються нові штами, які здатні обходити імунітет від щеплення.

Теги
Коронавірус Covid-19 , Ольга Голубовська , прогноз
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