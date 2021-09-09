Світу загрожує нова пандемія, спровокована іншим збудником.
Такий прогноз Фактам ICTV озвучила інфекціоніст Ольга Голубовська.
– Ця коронавірусна інфекція пройде, закінчиться, пом’якшиться. Але буде нова пандемія. І була остання Всесвітня асамблея охорони здоров’я. То там генеральний директор оголосив уже. І це оголосили раніше, що буде нова пандемія, викликана новим збудником, – зазначила Ольга Голубовська.
Водночас вона не уточнила жодних термінів початку нової пандемії та причин, які її спровокують.
Але інфекціоніст закликала робити висновки з ситуації з коронавірусом, вчитися на помилках, щоб бути готовим до нового виклику.
– І якщо ми не зробимо уроків з нашої ситуації, то це закінчиться новою трагедією, – додала вона.
Вакцинація заради галочки – Голубовська про причини низьких темпів імунізації в Україні
Уже майже два роки людство намагається впоратися з коронавірусом. У багатьох країнах запровадили карантинні обмеження, науковці розробили вакцини, проте вірус поки що подолати не вдається.
Водночас він продовжує мутувати, з’являються нові штами, які здатні обходити імунітет від щеплення.