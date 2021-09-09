Миру грозит новая пандемия, вызванная другим возбудителем.

Такой прогноз Фактам ICTV озвучила инфекционист Ольга Голубовская.

— Эта коронавирусная инфекция пройдет, закончится, смягчится. Но будет новая пандемия. И была последняя Всемирная ассамблея здравоохранения. То там генеральный директор объявил уже. И это объявили раньше, что будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем, — отметила Ольга Голубовская.

При этом она не уточнила ни сроков начала новой пандемии, ни что ее спровоцирует.

Но инфекционист призвала делать выводы из ситуации с коронавирусом, учиться на ошибках, чтобы быть готовым к новому вызову.

— И если мы не сделаем уроков с нашей ситуации, то это закончится новой трагедией, — добавила она.

Уже почти два года человечество пытается справиться с коронавирусом. Во многих странах ввели карантинные ограничения, ученые разработали вакцины, однако вирус пока преодолеть не удается.

В то же время он продолжает мутировать, появляются новые штаммы, которые способны обходить иммунитет от прививки.