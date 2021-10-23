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Через Covid-19 у школах Запоріжжя продовжили осінні канікули

23 Жовтня 2021, 11:29 Людмила Грубнік
школа девочка
Джерело: Depositphotos

Через погіршення ситуації з коронавірусом у школах Запоріжжя продовжили осінні канікули.

Учні перебуватимуть вдома з 23 до 31 жовтня 2021 року.

Місцевим мешканцям нагадали про важливість вакцинації від коронавірусу.

Саме імунізація дасть змогу поліпшити епідстан у місті та повернутися до звичного режиму життя та роботи.

З вересня в Україні почала стрімко погіршуватися ситуація з коронавірусом. Добовий приріст хворих постійно зростав, а разом з ним і летальність.

У жовтні стан у низці регіонів став критичним, через що у них посилили карантин. Запорізька область разом ще з чотирма регіонами перебуває у червоній зоні.

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Наразі в Україні більшість областей помаранчеві, жовтих залишилося лише чотири. Водночас влада окремих населених пунктів та регіонів готується й надалі посилювати обмеження. 23 жовтня до червоної зони перейшла Сумська область. Жорсткіші обмежувальні заходи затвердили й для Києва.

Джерело: Анатолій Васюк

Теги
Запоріжжя , Канікули , Карантин , Коронавірус Covid-19 , Школа
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