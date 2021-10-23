Через погіршення ситуації з коронавірусом у школах Запоріжжя продовжили осінні канікули.

Учні перебуватимуть вдома з 23 до 31 жовтня 2021 року.

Місцевим мешканцям нагадали про важливість вакцинації від коронавірусу.

Саме імунізація дасть змогу поліпшити епідстан у місті та повернутися до звичного режиму життя та роботи.

З вересня в Україні почала стрімко погіршуватися ситуація з коронавірусом. Добовий приріст хворих постійно зростав, а разом з ним і летальність.

У жовтні стан у низці регіонів став критичним, через що у них посилили карантин. Запорізька область разом ще з чотирма регіонами перебуває у червоній зоні.

Наразі в Україні більшість областей помаранчеві, жовтих залишилося лише чотири. Водночас влада окремих населених пунктів та регіонів готується й надалі посилювати обмеження. 23 жовтня до червоної зони перейшла Сумська область. Жорсткіші обмежувальні заходи затвердили й для Києва.

Джерело: Анатолій Васюк