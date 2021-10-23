Станом на 23 жовтня 2021 року п’ять регіонів України перебувають у червоній зоні карантину.

МОЗ визначив таким кольором Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Одеську і Херсонську області. Однак з суботи посилили обмеження і в Сумській.

Згідно з оновленими даними відомства, більшість регіонів помаранчеві – Київ, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька та Черкаська області.

Чим більший добовий приріст хворих в Україні, тим менше жовтих регіонів. Нині їх залишилося лише чотири – Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

Водночас у країні продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. Фахівці виявили вже понад 23 тис. нових випадків хвороби.

Не поліпшується статистика і зі смертністю, щодня вірус забирає життя близько 500 українців.

Через це низці регіонів України загрожує посилення карантину й надалі. Такі заходи вже розробили і навіть затвердили для Києва.