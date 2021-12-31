Британські дослідники планують докладніше вивчити використання стероїду дексаметазону для лікування хворих на коронавірус.

Зокрема, йдеться про застосування більшої дози препарату.

Дослідження та досвід лікування хворих вже показали, що щоденна доза дексаметазону 6 мг, яка використовується для зменшення запалення під час таких захворюваннях, як артрит, знижує рівень смертності приблизно на третину серед тяжкохворих на Covid-19 у лікарнях.

Фахівці планують застосовувати більшу дозу дексаметазону 20 мг один раз на день протягом п’яти днів, а потім 10 мг один раз на день протягом наступних п’яти днів. Це лікування вони порівняють із уже традиційним – меншою дозою протягом 10 днів.

– Враховуючи, наскільки швидко поширюється варіант Омікрон, ми можемо очікувати, що найближчим часом ми побачимо пацієнтів, які госпіталізовані з важким Covid-19, – сказав професор Оксфордського університету, керівник дослідження Пітер Хорбі.

За два роки боротьби з пандемією фахівці напрацювали методи боротьби з вірусом, зокрема застосовували дексаметазон. Однак їх потрібно постійно вдосконалювати через нові штами.

Джерело: Pharmacy Business