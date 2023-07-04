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Діабетикам відшкодують вартість тест-смужок для вимірювання цукру в крові – МОЗ

4 Липня 2023, 13:42
Валентина Андрейко журналістка
діабет, глюкометр
Джерело: Pixabay

На засіданні Кабміну ухвалено два документи, які дають змогу забезпечити людей медичними виробами коштом Державного бюджету України.

Йдеться про постанови Про внесення змін до постанови КМУ від 28 липня 2021 р. №854 та Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо реімбурсації медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

– Розширення програми реімбурсації дозволяє пацієнтам отримати найкритичніші препарати абсолютно безоплатно. А тепер стартує і відшкодування медичних виробів, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

МОЗ повідомило цю новину із зауваженням, що на першому етапі реімбурсація (відшкодування вартості коштом державного бюджету) стосуватиметься тест-смужок для вимірювання цукру в крові лише для пацієнтів із захворюванням на діабет I типу.

Йдеться про 108 867 інсулінозалежних українців.

Очікується, що отримати тест-смужки можна буде за призначенням (рецептом лікаря) уже восени.

Лікар, відповідно від категорії пацієнта (діти, дорослі, вагітні), визначатиме кількість смужок, необхідну пацієнту на місяць.

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Джерело
МОЗ
Теги
Діабет Доступні ліки МОЗ України
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