На засіданні Кабміну ухвалено два документи, які дають змогу забезпечити людей медичними виробами коштом Державного бюджету України.

Йдеться про постанови Про внесення змін до постанови КМУ від 28 липня 2021 р. №854 та Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо реімбурсації медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

– Розширення програми реімбурсації дозволяє пацієнтам отримати найкритичніші препарати абсолютно безоплатно. А тепер стартує і відшкодування медичних виробів, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

МОЗ повідомило цю новину із зауваженням, що на першому етапі реімбурсація (відшкодування вартості коштом державного бюджету) стосуватиметься тест-смужок для вимірювання цукру в крові лише для пацієнтів із захворюванням на діабет I типу.

Йдеться про 108 867 інсулінозалежних українців.

Очікується, що отримати тест-смужки можна буде за призначенням (рецептом лікаря) уже восени.

Лікар, відповідно від категорії пацієнта (діти, дорослі, вагітні), визначатиме кількість смужок, необхідну пацієнту на місяць.