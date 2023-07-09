Популярне британське онлайн-видання опублікувало результати дослідження команди CBDoile.nl, яка вивчила поширеність депресії за останній рік у кожній європейській країні.

Дослідники виявили найбільш схильні до стресу групи населення на основі факторів, серед яких значаться:

поширеність депресії та тривоги;

криза вартості життя;

вплив пандемії;

повідомлення про те, як часто респонденти не відчувають радості;

середня кількість відпрацьованих годин на тиждень.

Згідно з результатами, Греція виявилася найбільш напруженою країною в Європі, за нею йде Туреччина, а потім Португалія.

Мальта і Кіпр посіли четверте і п’яте місця відповідно, а топ-10 має такий вигляд:

1. Греція

2. Туреччина

3. Португалія

4. Мальта

5. Кіпр

6. Ірландія

7. Іспанія

8. Італія

9. Франція

10. Швейцарія.

Дослідники звернули увагу, що через війну, що триває, Україну і Росію було виключено з рейтингу.

А країною з найменшим стресом у Європі вважається Данія.

Джерело: Express