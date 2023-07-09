Популярне британське онлайн-видання опублікувало результати дослідження команди CBDoile.nl, яка вивчила поширеність депресії за останній рік у кожній європейській країні.
Дослідники виявили найбільш схильні до стресу групи населення на основі факторів, серед яких значаться:
- поширеність депресії та тривоги;
- криза вартості життя;
- вплив пандемії;
- повідомлення про те, як часто респонденти не відчувають радості;
- середня кількість відпрацьованих годин на тиждень.
Згідно з результатами, Греція виявилася найбільш напруженою країною в Європі, за нею йде Туреччина, а потім Португалія.
Мальта і Кіпр посіли четверте і п’яте місця відповідно, а топ-10 має такий вигляд:
1. Греція
2. Туреччина
3. Португалія
4. Мальта
5. Кіпр
6. Ірландія
7. Іспанія
8. Італія
9. Франція
10. Швейцарія.
Дослідники звернули увагу, що через війну, що триває, Україну і Росію було виключено з рейтингу.
А країною з найменшим стресом у Європі вважається Данія.
Джерело: Express