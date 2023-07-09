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Дослідники визначили топ-10 найбільш стресових для життя країн Європи

9 Липня 2023, 10:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
стрес, депресія
Джерело: Pixabay

Популярне британське онлайн-видання опублікувало результати дослідження команди CBDoile.nl, яка вивчила поширеність депресії за останній рік у кожній європейській країні.

Дослідники виявили найбільш схильні до стресу групи населення на основі факторів, серед яких значаться:

  • поширеність депресії та тривоги;
  • криза вартості життя;
  • вплив пандемії;
  • повідомлення про те, як часто респонденти не відчувають радості;
  • середня кількість відпрацьованих годин на тиждень.
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Згідно з результатами, Греція виявилася найбільш напруженою країною в Європі, за нею йде Туреччина, а потім Португалія.

Мальта і Кіпр посіли четверте і п’яте місця відповідно, а топ-10 має такий вигляд:

1. Греція
2. Туреччина
3. Португалія
4. Мальта
5. Кіпр
6. Ірландія
7. Іспанія
8. Італія
9. Франція
10. Швейцарія.

Дослідники звернули увагу, що через війну, що триває, Україну і Росію було виключено з рейтингу.

А країною з найменшим стресом у Європі вважається Данія.

Джерело: Express

Теги
Європа Депресія Дослідження Рейтинг Стрес
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