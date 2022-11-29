Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Дивом вижили: біженці з Нігерії 11 днів протрималися на кермі корабля трохи вище ватерлінії

29 Листопада 2022, 13:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
біженці

Берегова охорона Іспанії врятувала трьох безквиткових чоловіків, які сховалися на танкері, який прибув на Канарські острови з Нігерії. З’ясувалося, що вони 11 днів протрималися на кермі судна, розташованого трохи вище ватерлінії.

Повідомляється, що танкер Alithini II під мальтійським прапором прибув в Лас-Пальмас на острові Гран-Канарія в понеділок, 28 листопада, після 11-денного плавання з Лагосу в Нігерії.

Берегова охорона повідомила в Twitter, що чоловіки були доставлені в порт і оглянуті медичними службами у зв’язку зі зневодненням і переохолодженням.

Зараз дивляться

Читайте також:
Інститут серцяРеалії української медицини: під час складної операції дитині в Інституті серця зникло світло

– Це не перша і не остання подія. Безквитковим пасажирам не завжди щастить, – написала в Twitter радник з питань міграції уряду Канарських островів Чема Сантана.

Повідомляється, що небезпечні переходи на Канарські острови з Північної Африки різко збільшилися з кінця 2019 року після посилення перевірок на середземноморських маршрутах.

Іспанські дані показують, що морська міграція на архіпелаг зросла на 51% за перші п’ять місяців року порівняно з роком раніше.

Відзначається, що тисячі людей щорічно вмирають під час плавання, яке стає все більш небезпечним через використання хитких дерев’яних або надувних човнів.

Фото: Twitter

Джерело
The Guardian
Теги
Іспанія Біженці Нігерія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь