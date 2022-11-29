Берегова охорона Іспанії врятувала трьох безквиткових чоловіків, які сховалися на танкері, який прибув на Канарські острови з Нігерії. З’ясувалося, що вони 11 днів протрималися на кермі судна, розташованого трохи вище ватерлінії.

Повідомляється, що танкер Alithini II під мальтійським прапором прибув в Лас-Пальмас на острові Гран-Канарія в понеділок, 28 листопада, після 11-денного плавання з Лагосу в Нігерії.

Берегова охорона повідомила в Twitter, що чоловіки були доставлені в порт і оглянуті медичними службами у зв’язку зі зневодненням і переохолодженням.

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– Це не перша і не остання подія. Безквитковим пасажирам не завжди щастить, – написала в Twitter радник з питань міграції уряду Канарських островів Чема Сантана.

Повідомляється, що небезпечні переходи на Канарські острови з Північної Африки різко збільшилися з кінця 2019 року після посилення перевірок на середземноморських маршрутах.

Іспанські дані показують, що морська міграція на архіпелаг зросла на 51% за перші п’ять місяців року порівняно з роком раніше.

Відзначається, що тисячі людей щорічно вмирають під час плавання, яке стає все більш небезпечним через використання хитких дерев’яних або надувних човнів.

Фото: Twitter