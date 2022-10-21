Вчені Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (ЛНМУ) створили засіб для зупинки кровотечі, який виявився втричі ефективнішим за закордонні аналоги.

Про це в інтерв’ю одному з провідних українських інформаційних агентств розповів професор кафедри гістології, цитології та ембріології ЛНМУ Ростислав Білий.

Повідомляється, що кровоспинний засіб назвали Активатор згортання крові. За деякими показниками він виявився кращим, ніж відомий на ринку препарат Celox виробництва Великої Британії.

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Відзначається, що активатор згортання крові – це мікрогранули, які при контакті з кров’ю утворюють в’язкий гель, що сприяє зупинці кровотечі.

Важливо, що при цьому гель не спікається з тканинами тіла, не утворює тверду кірку і легко змивається 0,1% розчином оцтової кислоти (дві чайні ложки оцту на літр води).

– Активатор згортає кров один до десяти – тобто 10 г достатньо, щоб перетворилося на густий гель 100 мл крові. Якщо рана велика, гемостатик повинен накладати професійний медик, і він може використовувати кілька упаковок, – зазначає професор.

Що ж стосується ціни засобу, то, наприклад, 15 г британського Celox можна зараз купити в інтернеті за 1 500-1 600 грн плюс доставка. Собівартість українського активатора згортання крові – майже втричі нижча.

Повідомляється, що Ростислав Білий і його команда з чотирьох осіб виробляють від 500 до 1 тис. упаковок на місяць. Причому роблять вони це у вільний від основної роботи час.

Фото: Укрінформ