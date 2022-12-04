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Естонія і Британія передали Україні три авто для “швидкої”, придбані на зібрані кошти

4 Грудня 2022, 13:22
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
швидкі з Британії

Європа продовжує допомагати Україні боротися з ворогом, і не тільки зброєю.  Небайдужі люди організовують збори коштів на гуманітарні вантажі для нашої країни, серед нагальних потреб – автівки швидкої допомоги для української служби екстреної медичної допомоги.

Посольства Естонії та України у Великій Британії організували благодійний вечір та домовилися, що на зібрані кошти придбають саме “швидкі”.

Із закликом підтримати ініціативу на події виступили актори Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу. Вдалося зібрати понад £ 90 тис. В результаті, до нас прибули цілих три такі автомобілі, повідомило МОЗ.

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Всюди, куди ступала нога російського окупанта, були зруйновані лікарні, викрадені, або знищені автівки швидкої допомоги. Все робилося, аби українці не могли отримати медичну допомогу. Тому рамках чергової закупівлі першочергово було придбано вісім сучасних машин екстреної медичної допомоги, які вже направлені на Херсонщину.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні
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