Европа продолжает помогать Украине сражаться с врагом, и не только оружием. Неравнодушные люди организуют сбор средств на гуманитарные грузы для нашей страны, среди насущных нужд — авто скорой помощи для украинской службы экстренной медицинской помощи.

Посольства Эстонии и Украины в Великобритании организовали благотворительный вечер и договорились, что на собранные средства приобретут именно “скорые”.

С призывом поддержать инициативу на происходящем выступили актеры Бенедикт Камбербетч и Джуд Лоу. Удалось собрать более £90 тыс. В результате, к нам прибыли целых три таких автомобиля, сообщил Минздрав.

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Повсюду, куда ступала нога русского оккупанта, были разрушены больницы, похищены или уничтожены автомобили скорой помощи. Все делалось, чтобы украинцы не могли получить медицинскую помощь. Поэтому в рамках очередной закупки первоначально было приобретено восемь современных машин экстренной медицинской помощи, которые уже направлены на Херсонщину.

Фото: Минздрав