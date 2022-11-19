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Замість викрадених окупантами: на Херсонщину їдуть вісім нових швидких

19 Листопада 2022, 15:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
скорая помощь

Російські військові крали в Херсоні не тільки пралки та єнотів. Після деокупації служба екстреної медичної допомоги не дорахувалася авто “швидкої”, частина яких була вивезена або знищена ворогом.

Тому рамках чергової закупівлі першочергово було придбано вісім сучасних машин екстреної медичної допомоги, які вже направлені на Херсонщину.

Як раніше повідомляв Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, роботу екстреної медичної допомоги вже повністю відновлено в Миколаївській області, а в Херсоні запрацювали шляхи пацієнта і здійснюється доставлення гуманітарної медичної допомоги.

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В результаті ракетного обстрілу може пропасти світло, зв’язок, інтернет, а отже, виникнуть проблеми з викликом екстрених служб. Київська міська адміністрація повідомляє номери телефонів, за якими можна викликати швидку медичну допомогу тим, хто її потребує.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні
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