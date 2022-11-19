Российские военные воровали в Херсоне не только стиралки и енотов. После деоккупации служба экстренной медицинской помощи не досчиталась авто “скорой”, часть которых была вывезена или уничтожена врагом.

Поэтому в рамках очередной закупки в первую очередь было приобретено восемь современных машин экстренной медицинской помощи, которые уже направлены на Херсонщину.

Как ранее сообщал Министр здравоохранения Виктор Ляшко, работа экстренной медицинской помощи уже полностью возобновлена ​​в Николаевской области, а в Херсоне заработали пути пациента и осуществляется доставка гуманитарной медицинской помощи.

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В результате ракетных обстрелов может пропасть свет, связь, интернет, а значит, возникнут проблемы с вызовом экстренных служб. Киевская городская администрация сообщает номера телефонов, по которым можно вызвать скорую медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.