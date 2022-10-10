События 10 октября показали, что беда не приходит одна: в результате ракетных обстрелов столицы кое-где в городе пропал свет, пропала связь, интернет начал работать с перебоями, а значит, возникли проблемы с вызовом экстренных служб.

Когда такое происходит, Киевская городская администрация сообщает номера телефонов, по которым можно вызвать скорую медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.

Киев: номера телефонов для вызова скорой помощи в случае перебоев в работе линии 103.

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0672481446

0672481439

0672481438

0672481436

0672481437

0672481435

0672481434

0672481403

0674116176

Если существует угроза разрушения дома: спускайтесь только по лестнице, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом; если есть возможность, прихватите деньги и документы; сообщите жильцам дома об угрозе обрушения; не создавайте давку в дверях во время эвакуации, выходите поочередно; оказавшись на улице, отойдите на безопасное расстояние от места обрушения; останавливайте тех, кто собирается прыгать из окон и балконов выше первого этажа.