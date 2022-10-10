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Як викликати швидку в Києві, якщо не працює телефон 103

10 Жовтня 2022, 18:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
швидка допомога
Джерело: Depositphotos

Події 10 жовтня показали, що біда не приходить сама: в результаті ракетних обстрілів столиці подекуди у місті зникло світло, пропав зв’язок, інтернет почав працювати з перебоями, а отже, виникли проблеми з викликом екстрених служб.

Коли таке стається, Київська міська адміністрація повідомляє номери телефонів, за якими можна викликати швидку медичну допомогу тим, хто її потребує.

Київ: номери телефонів для виклику швидкої допомоги на випадок перебоїв у роботі лінії 103.

Зараз дивляться
  •  0672481446
  •  0672481439
  •  0672481438
  •  0672481436
  •  0672481437
  •  0672481435
  •  0672481434
  •  0672481403
  • 0674116176
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Якщо існує загроза руйнування будинку: спускайтеся тільки сходами, в жодному разі не користуйтеся ліфтом; якщо є можливість, прихопіть гроші та документи; повідомте мешканців будинку про загрозу обвалення; не створюйте тисняву у дверях під час евакуації, виходьте по черзі; опинившись на вулиці, відійдіть на безпечну відстань від місця обвалення; зупиняйте тих, хто збирається стрибати з вікон та балконів вище за перший поверх.

Джерело
КМДА
Теги
швидка допомога
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