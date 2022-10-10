Події 10 жовтня показали, що біда не приходить сама: в результаті ракетних обстрілів столиці подекуди у місті зникло світло, пропав зв’язок, інтернет почав працювати з перебоями, а отже, виникли проблеми з викликом екстрених служб.

Коли таке стається, Київська міська адміністрація повідомляє номери телефонів, за якими можна викликати швидку медичну допомогу тим, хто її потребує.

Київ: номери телефонів для виклику швидкої допомоги на випадок перебоїв у роботі лінії 103.

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0672481446

0672481439

0672481438

0672481436

0672481437

0672481435

0672481434

0672481403

0674116176

Якщо існує загроза руйнування будинку: спускайтеся тільки сходами, в жодному разі не користуйтеся ліфтом; якщо є можливість, прихопіть гроші та документи; повідомте мешканців будинку про загрозу обвалення; не створюйте тисняву у дверях під час евакуації, виходьте по черзі; опинившись на вулиці, відійдіть на безпечну відстань від місця обвалення; зупиняйте тих, хто збирається стрибати з вікон та балконів вище за перший поверх.