Специалисты Министерства здравоохранения Украины разработали алгоритм поведения в ситуации, когда существует угроза разрушения дома и когда завал дома уже случился.

Если существует угроза разрушения дома:

спускайтесь только по лестнице, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом; если есть возможность, прихватите деньги и документы; сообщите жильцам дома об угрозе обрушения; не создавайте давку в дверях во время эвакуации, выходите поочередно; оказавшись на улице, отойдите на безопасное расстояние от места обрушения; останавливайте тех, кто собирается прыгать из окон и балконов выше первого этажа.

Если завал дома уже случился, по возможности, позовите на помощь и спокойно ждите, пока разберут завал.

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Освободившись от завала, осмотрите себя. При необходимости окажите первую помощь: остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность и т.д.