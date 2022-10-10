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Чтобы выжить: что делать при угрозе обвала дома

10 октября 2022, 15:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
обвал дома
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины разработали алгоритм поведения в ситуации, когда существует угроза разрушения дома и когда завал дома уже случился.

Если существует угроза разрушения дома:

спускайтесь только по лестнице, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом;

если есть возможность, прихватите деньги и документы;

сообщите жильцам дома об угрозе обрушения;

не создавайте давку в дверях во время эвакуации, выходите поочередно;

оказавшись на улице, отойдите на безопасное расстояние от места обрушения;

останавливайте тех, кто собирается прыгать из окон и балконов выше первого этажа.

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Если завал дома уже случился, по возможности, позовите на помощь и спокойно ждите, пока разберут завал.

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Освободившись от завала, осмотрите себя. При необходимости окажите первую помощь: остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность и т.д.

Источник
Минздрав
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