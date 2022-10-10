Специалисты Министерства здравоохранения Украины разработали алгоритм поведения в ситуации, когда существует угроза разрушения дома и когда завал дома уже случился.
Если существует угроза разрушения дома:
спускайтесь только по лестнице, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом;
если есть возможность, прихватите деньги и документы;
сообщите жильцам дома об угрозе обрушения;
не создавайте давку в дверях во время эвакуации, выходите поочередно;
оказавшись на улице, отойдите на безопасное расстояние от места обрушения;
останавливайте тех, кто собирается прыгать из окон и балконов выше первого этажа.
Если завал дома уже случился, по возможности, позовите на помощь и спокойно ждите, пока разберут завал.
Освободившись от завала, осмотрите себя. При необходимости окажите первую помощь: остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность и т.д.