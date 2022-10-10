Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розробили алгоритм поведінки в ситуації, коли існує загроза руйнування будинку і коли завал будинку вже трапився.

Якщо існує загроза руйнування будинку:

пускайтеся тільки по сходах, ні в якому разі не користуйтеся ліфтом;

якщо є можливість, прихопіть гроші і документи;

повідомте мешканцям будинку про загрозу обвалення;

не створюйте тисняву в дверях під час евакуації, виходьте по черзі;

опинившись на вулиці, відійдіть на безпечну відстань від місця обвалення;

зупиняйте тих, хто збирається стрибати з вікон і балконів вище першого поверху.

Якщо завал будинку вже трапився, по можливості покличте на допомогу і спокійно чекайте, поки розберуть завал.

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Звільнившись від завалу, огляньте себе. При необхідності надайте першу допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку і т. д.