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Щоб вижити: що робити при загрозі обвалу будинку

10 Жовтня 2022, 15:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
обвал дома
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розробили алгоритм поведінки в ситуації, коли існує загроза руйнування будинку і коли завал будинку вже трапився.

Якщо існує загроза руйнування будинку:

  • пускайтеся тільки по сходах, ні в якому разі не користуйтеся ліфтом;
  • якщо є можливість, прихопіть гроші і документи;
  • повідомте мешканцям будинку про загрозу обвалення;
  • не створюйте тисняву в дверях під час евакуації, виходьте по черзі;
  • опинившись на вулиці, відійдіть на безпечну відстань від місця обвалення;
  • зупиняйте тих, хто збирається стрибати з вікон і балконів вище першого поверху.
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Якщо завал будинку вже трапився, по можливості покличте на допомогу і спокійно чекайте, поки розберуть завал.

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Звільнившись від завалу, огляньте себе. При необхідності надайте першу допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку і т. д.

Джерело
МОЗ
Теги
поради лікаря Ракетні удари Росії
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