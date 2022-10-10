Під час ракетної атаки на Україну сьогодні вранці знеструмлені й постраждали медичні заклади, про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Зафіксовано 74 постраждалих, серед них одна дитина, – повідомив міністр. – П’ятеро людей загинуло. Та цифри ще будуть уточнюватися.

Три медичні заклади в столиці зазнали часткових руйнувань, з них два – лікарні для дорослих, одна – дитяча. Лікарні, в яких немає світла, перейшли на дизель-генератори.

З початку війни в медичних закладах встановлено 380 генераторів, що зараз дозволяють працювати і лікарням, і підстанціям екстреної медичної допомоги.

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За словами міністра, служба екстреної медичної допомоги працює безперебійно, бригади виїжджають на виклики, надають допомогу постраждалим, а за потреби доправляють їх до лікарень.

Джерело: Єдині новини