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Ракетная атака по Украине: 74 человека пострадали, среди них один ребенок, пятеро погибли

10 октября 2022, 14:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Источник: Depositphotos

Во время ракетной атаки на Украину сегодня утром были обесточены и пострадали медицинские учреждения, об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

– Зафиксировано 74 пострадавших, среди них один ребенок, – сообщил министр. – Пять человек погибли. Но цифры еще будут уточняться.

Три медицинских учреждения в столице испытали частичные разрушения, из них два — больницы для взрослых, одно — детская. Больницы, в которых нет света, перешли на дизель-генераторы.

С начала войны в медицинских учреждениях установлено 380 генераторов, которые сейчас позволяют работать и больницам и подстанциям экстренной медицинской помощи.

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По словам министра, служба экстренной медицинской помощи работает бесперебойно, бригады выезжают на вызовы, оказывают помощь пострадавшим, а при необходимости доставляют их в больницы.

Источник: Единые новости

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Війна в Україні
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