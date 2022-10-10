Во время ракетной атаки на Украину сегодня утром были обесточены и пострадали медицинские учреждения, об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

– Зафиксировано 74 пострадавших, среди них один ребенок, – сообщил министр. – Пять человек погибли. Но цифры еще будут уточняться.

Три медицинских учреждения в столице испытали частичные разрушения, из них два — больницы для взрослых, одно — детская. Больницы, в которых нет света, перешли на дизель-генераторы.

С начала войны в медицинских учреждениях установлено 380 генераторов, которые сейчас позволяют работать и больницам и подстанциям экстренной медицинской помощи.

Сейчас смотрят

По словам министра, служба экстренной медицинской помощи работает бесперебойно, бригады выезжают на вызовы, оказывают помощь пострадавшим, а при необходимости доставляют их в больницы.

Источник: Единые новости