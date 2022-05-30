Министерство здравоохранения Украины ответила на один из часто задаваемых вопросов: приедет ли бригада скорой помощи во время комендантского часа.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— Ответ — да. Скорая продолжает работать круглосуточно и выезжает на вызовы даже во время комендантского часа.
Но пациентам нужно помнить условия, при которых следует вызывать бригаду экстренной помощи.
Когда пациенту нужна скорая
Звонить на 103 следует в случае неотложных состояний и состояний, которые угрожают жизни и здоровью человека и могут привести к резкому ухудшению в случае неоказания экстренной медицинской помощи;
Диспетчер скорой общается с абонентом и принимает решение относительно дальнейших действий:
- если есть основания – направляет бригаду к пациенту;
- если таких оснований нет, консультация может быть предоставлена по телефону.
Решение о необходимости госпитализации принимает врач бригады скорой на основании имеющегося симптомокомплекса конкретного пациента.
Когда скорая может не приехать
Следует заметить, что боевые действия затрудняют работу бригад экстренной медицинской помощи. К примеру, при объявлении воздушной тревоги возможна задержка в выезде бригад.
Кроме того, к сожалению, в условиях активных боевых действий скорая может не иметь возможности выехать по вызову. Речь идет о так называемой красной зоне, где возможность оказать медицинскую помощь отсутствует из-за интенсивных обстрелов.
Поэтому гражданам следует быть внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а по возможности эвакуироваться из зон, где продолжаются интенсивные обстрелы.