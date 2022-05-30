Міністерство охорони здоров’я України відповіло на одне з тих запитань, з якими сюди звертаються найчастіше: чи приїде бригада швидкої допомоги під час комендантської години.

Про це повідомила прес-служба відомства.

– Відповідь – так. Швидка продовжує працювати цілодобово і виїжджає на виклики навіть під час комендантської години.

Але пацієнтам потрібно пам’ятати умови, при яких слід викликати бригаду екстреної допомоги.

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Коли пацієнту потрібна швидка

Дзвонити на 103 слід в разі невідкладних станів і станів, які загрожують життю й здоров’ю людини і можуть привести до різкого погіршення в разі ненадання екстреної медичної допомоги;

Диспетчер швидкої спілкується з абонентом і приймає рішення щодо подальших дій:

якщо є підстави – направляє бригаду до пацієнта;

якщо таких підстав немає, консультація може бути надана по телефону.

Рішення про необхідність госпіталізації приймає лікар бригади швидкої на підставі наявного симптомокомплексу конкретного пацієнта.

Коли швидка може не приїхати

Слід зауважити, що бойові дії ускладнюють роботу бригад екстреної медичної допомоги. Наприклад, при оголошенні повітряної тривоги можлива затримка у виїзді бригад.

Крім того, на жаль, в умовах активних бойових дій швидка може не мати можливості виїхати за викликом. Йдеться про так звану червону зону, де можливість надати медичну допомогу відсутня через інтенсивні обстріли.

Тому громадянам слід бути уважними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а по можливості евакуюватися із зон, де тривають інтенсивні обстріли.