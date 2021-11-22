Різке зниження кількості нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію в Японії деякі вчені країни пояснюють тим, що Covid-19, схоже, самоліквідувався.

Так, за словами професора Національного Інституту генетики Іцуро Іноуе, це могло статися через збій у механізмі неструктурного білка під назвою nsp14, який несе на собі функцію виправлення помилок і неполадок, що виникають в смертельно небезпечному вірусі. Що, власне, і стало причиною його самознищення.

– Дельта-варіант Covid-19 поширювався в Японії дуже активно, не пропускаючи інші штами, – говорить вчений.

На його думку, поступово в самому вірусі йшло накопичення мутацій, що в підсумку зробило його несправним і позбавило здатності відтворювати собі подібні копії.

– Враховуючи, що кількість випадків Covid-19 не збільшується, ми думаємо, що в якийсь момент під час таких мутацій вірус направив себе шляхом природної самоліквідації, — додав Іноуе.

Цієї ж гіпотези дотримується і його колега – професор факультету медицини Університету Сімане Такесі Урано. Він також говорить про те, що пошкодження білка nsp14 різко зменшило здатність вірусу до реплікації, що цілком може пояснити різке зниження рівня захворюваності на Covid-19.

Крім того, вчений вважає, що зараз саме час активізувати роботу над створенням хімічного засобу, який міг би впливати на nsp14, блокуючи його розмноження.

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Повідомляється, що зниження захворюваності на коронавірусну інфекцію в Японії почалося три місяці тому. Точкою відліку стало рекордне число заражень на добу – майже 26 тис. осіб. Потім цей показник впав до 200 осіб на добу.

Згідно з останніми даними, в Японії за добу виявили 20 нових випадків зараження Covid-19 і жодного смертельного результату.

Джерело: The Japan Times