Канада скасувала карантин для щеплених вакциною CoronaVac

Канада скасувала карантин для щеплених вакциною проти коронавірусу CoronaVac, яку використовують в Україні. CoronaVac – це інактивована вакцина китайського виробника Sinovac Biotech, якою щеплюють у центрах масової вакцинації у всіх областях країни.

Коли вакцину вводять в організм, імунітет реагує не лише на спайковий білок, а на весь вірус.

Громадяни, які пройшли повний курс вакцинації китайськими вакцинами COVID CoronaVac (Sinovac), Covilo (Sinopharm) та індійської Covaxin (Bharat Biotech), з 30 листопада зможуть подорожувати до Канади без обов’язкового карантину. Про це повідомило Агентство громадського здоров’я Канади.

Громадяни, щеплені цими препаратами, не повинні надавати результати тесту на коронавірус перед в’їздом. Це також буде стосуватися дітей, які їх супроводжують, до 12 років, незалежно від того, вакциновані вони чи ні.

Вакцина від Sinovac Biotech випускається як у багатодозових ампулах, так і у формі готового для вакцинації шприца з препаратом.

Вакцину можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8°C. Препаратом можуть щепитися люди віком від 18 років.

Препарат схвалений для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Нині її використовують більш ніж 25 країн.

Ефективність вакцини компанії Sinovac Biotech різниться.

Під час випробування в Індонезії речовина продемонструвала ефективність у боротьбі з вірусом на рівні 65%. У дослідженні брали участь 1 620 осіб. На думку фахівців, це недостатньо для того, щоб робити висновки щодо властивостей вакцини.

Наймасовіше дослідження вакцини Sinovac проходило у Бразилії. Дослідження провів Інститут Бутантан за участі 13 тис. добровольців. Загальна ефективність вакцини становить 50,38%, хоча раніше бразильські дослідники повідомляли про вищу ефективність цієї вакцини – 78%.