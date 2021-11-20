Канада отменила карантин для привитых вакциной CoronaVac

Канада отменила карантин для привитых вакциной против коронавируса CoronaVac, используемой в Украине. CoronaVac – это инактивированная вакцина китайского производителя Sinovac Biotech, которой прививают в центрах массовой вакцинации во всех областях страны.

Когда вакцину вводят в организм, иммунитет реагирует не только на спаечный белок, но и на весь вирус.

Граждане, прошедшие полный курс вакцинации по китайским вакцинам COVID CoronaVac (Sinovac), Covilo (Sinopharm) и индийской Covaxin (Bharat Biotech), с 30 ноября смогут путешествовать в Канаду без обязательного карантина. Об этом сообщило Агентство общественного здоровья Канады.

Приезжие, привитые этими препаратами, не должны давать результаты теста на коронавирус. Это также будет касаться сопровождающих их детей до 12 лет, независимо от того, вакцинированы они или нет.

Вакцина Sinovac Biotech выпускается как в многодозовых ампулах, так и в форме готового для вакцинации шприца с препаратом.

Ее можно хранить в обычном холодильнике при температуре от +2 до +8°C. Препаратом могут прививаться люди от 18 лет.

Ввакцина одобрена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. В настоящее время ее используют более 25 стран.

Эффективность вакцины компании Sinovac Biotech отличается.

Во время испытания в Индонезии вещество продемонстрировало эффективность в борьбе с вирусом на уровне 65%. В исследовании принимали участие 1620 человек. По мнению специалистов, это недостаточно для того, чтобы делать выводы о свойствах вакцины.

Массовое исследование вакцины Sinovac проходило в Бразилии. Исследование провел Институт Бутантан с участием 13 тыс. добровольцев. Общая эффективность вакцины составляет 50,38%, хотя ранее бразильские исследователи сообщали о более высоких результатах – 78%.