Резкое снижение количества новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в Японии некоторые ученые страны объясняют тем, что Covid-19, похоже, самоликвидировался.
Так, за словами профессора Национального института генетики Ицуро Иноуэ, это могло произойти по причине сбоя в механизме неструктурного белка под названием nsp14, который несет на себе функцию исправления ошибок и неполадок, возникающих в смертельно опасном вирусе. Что, собственно, и стало причиной его самоуничтожения.
— Дельта-вариант Covid-19 распространялся в Японии очень активно, не пропуская другие штаммы, — говорит ученый.
По его мнению, постепенно в самом вирусе шло накопление мутаций, что в итоге сделало его неисправным и лишило способности воспроизводить себе подобные копии.
— Учитывая, что число случаев Covid-19 не увеличивается, мы думаем, что в какой-то момент во время таких мутаций вирус направил себя по пути к естественной самоликвидации, — добавил Иноуэ.
Этой же гипотезы придерживается и его коллега — профессор факультета медицины Университета Симанэ Такэси Урано. Он также говорит о том, что повреждение белка nsp14 резко уменьшило способность вируса к репликации, что вполне может объяснить резкое снижение уровня заболеваемости Covid-19.
Кроме того, ученый полагает, что сейчас самое время активизировать работу над созданием химического средства, которое могло бы влиять на nsp14, блокируя его размножение.
Сообщается, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Японии началось три месяца назад. Точкой отсчета стало рекордное число заражений в сутки — почти 26 тыс. человек. Затем этот показатель упал до 200 человек в сутки.
Согласно последним данным, в Японии за сутки выявили 20 новых случаев заражения Covid-19 и ни одного смертельного исхода.
Источник: The Japan Times