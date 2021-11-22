Резкое снижение количества новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в Японии некоторые ученые страны объясняют тем, что Covid-19, похоже, самоликвидировался.

Так, за словами профессора Национального института генетики Ицуро Иноуэ, это могло произойти по причине сбоя в механизме неструктурного белка под названием nsp14, который несет на себе функцию исправления ошибок и неполадок, возникающих в смертельно опасном вирусе. Что, собственно, и стало причиной его самоуничтожения.

— Дельта-вариант Covid-19 распространялся в Японии очень активно, не пропуская другие штаммы, — говорит ученый.

По его мнению, постепенно в самом вирусе шло накопление мутаций, что в итоге сделало его неисправным и лишило способности воспроизводить себе подобные копии.

— Учитывая, что число случаев Covid-19 не увеличивается, мы думаем, что в какой-то момент во время таких мутаций вирус направил себя по пути к естественной самоликвидации, — добавил Иноуэ.

Этой же гипотезы придерживается и его коллега — профессор факультета медицины Университета Симанэ Такэси Урано. Он также говорит о том, что повреждение белка nsp14 резко уменьшило способность вируса к репликации, что вполне может объяснить резкое снижение уровня заболеваемости Covid-19.

Кроме того, ученый полагает, что сейчас самое время активизировать работу над созданием химического средства, которое могло бы влиять на nsp14, блокируя его размножение.

Сообщается, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Японии началось три месяца назад. Точкой отсчета стало рекордное число заражений в сутки — почти 26 тыс. человек. Затем этот показатель упал до 200 человек в сутки.

Согласно последним данным, в Японии за сутки выявили 20 новых случаев заражения Covid-19 и ни одного смертельного исхода.

Источник: The Japan Times