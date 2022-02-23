Кабінет міністрів України скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку Вдома або обсервації для українців, які повернулись з-за кордону та не мають документа про щеплення, негативного тесту на Covid-19 чи довідки про одужання.

Відповідні зміни до постанови КМУ №1236 ухвалені урядом 23 лютого 2022 року.

– Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов’язані мати “ковідні” документи: жовтий чи зелений Covid-сертифікат, документ про результати тестування на Covid-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу, – підкреслив міністр.

Також урядом скасована заборона перетинати державний кордон України іноземцям, які прибули з країн Південної Африки.

Раніше ця норма діяла у зв’язку зі стрімким поширенням нового штаму коронавірусу Омікрон.

Громадяни ж України, які перебували у цих країнах понад сім днів, після приїзду мали йти на обов’язкову самоізоляцію. Таку норму теж скасували.

Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом деякі карантинні обмеження в Україні можуть бути скасовані. Однак які саме обмеження збираються скасовувати, міністр не уточнив.

У деяких країнах Європи скасовано карантинні обмеження, навіть носіння масок. Але, як зауважив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, це сталося у країнах із високим рівнем вакцинації. Щоб в Україні скасувати носіння масок, потрібно швидше завершити вакцинацію.