У Рівному медики видалили величезну кісту селезінки 23-річному хлопцеві. Загалом новоутворення важило 8,5 кг.

Про це повідомили у Рівненській центральній міській лікарні. Пацієнт звертався до багатьох медичних закладів, але встановити діагноз і усунути проблему не вдавалося. До операції він був у трьох медзакладах.

Чоловік звернувся до лікарів відділення ургентної хірургії зі скаргою на постійну важкість у животі. Спеціалісти провели усі необхідні обстеження, до того ж виявилось, що у пацієнта в дитинстві мала місце тупа травма живота. На знімку комп’ютерного томографа виявили певний утвір.

– Під час відкритої операції лікарі з подивом виявили гігантську кісту селезінки. Утвір займав дві третини черевної порожнини! Величезна кіста сягала ваги 8,5 кг! – зазначили у лікарні.

Чоловік одразу відчув полегшення в прямому та переносному сенсі, адже саме на стільки зменшилась і вага його тіла. Протягом багатьох років він змушений був терпіти труднощі, а за один день йому вдалося відчути свободу від дискомфорту та обмежень.

Цей випадок лікарі медзакладу назвали екстраординарним. Нині самопочуття пацієнта у нормі. Він швидко відновлюється та надзвичайно вдячний лікарям за допомогу.

Нещодавно у Львівській області лікарі терміново прооперували 12-річного хлопця, який ненароком проковтнув розпилювач від спрею для горла. Пластиковий розпилювач довжиною 6 см опинився у дванадцятипалій кишці. Його вдалося витягнути ендоскопічно, без жодного розрізу.

Джерело: Рівненська центральна міська лікарня