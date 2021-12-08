В Ровно медики удалили огромную кисту селезенки 23-летнему парню. В целом новообразование весило 8,5 кг.

Об этом сообщили в Ровенской центральной городской больнице. Пациент обращался во многие медицинские учреждения, но установить диагноз и устранить проблему не удавалось. До операции он был в трех медучреждениях.

Мужчина обратился к врачам отделения ургентной хирургии с жалобой на постоянную тяжесть в животе. Специалисты провели все необходимые обследования, к тому же оказалось, что у пациента в детстве была тупая травма живота. На снимке компьютерного томографа обнаружили определенное образование.

— Во время открытой операции врачи с удивлением обнаружили гигантскую кисту селезенки. Образование занимало две трети брюшной полости! Огромная киста достигала веса 8,5 кг! — отметили в больнице.

Мужчина сразу почувствовал облегчение в прямом и переносном смысле, ведь именно на столько уменьшился и вес его тела. На протяжении многих лет он вынужден был терпеть трудности, а за один день ему удалось ощутить свободу от дискомфорта и ограничений.

Этот случай врачи медучреждения назвали экстраординарным. Сейчас самочувствие пациента в норме. Он быстро восстанавливается и очень благодарен врачам за помощь.

Недавно во Львовской области врачи срочно прооперировали 12-летнего парня, который случайно проглотил распылитель от спрея для горла. Пластиковый распылитель длиной 6 см оказался в двенадцатиперстной кишке. Его удалось вытащить эндоскопически, без единого разреза.

Источник: Ровенская центральная городская больница