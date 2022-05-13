Науковцям вдалося оживити клітини сітківки ока через п’ять годин після смерті.

Американські науковці поділилися результатами дослідження.

Через п’ять годин після смерті вони повернули здатність сітківки реагувати на світло. Дослідники забезпечили тканини мишей та людей достатнім киснем та нормалізували pH. Завдяки цьому у них знову зареєстрували таку ж електричну активність, яка нагадувала прижиттєві процеси.

Однак результат дуже залежав від того, як швидко тканини добудуть.

– Для людської сітківки оптимальний термін визначили як не більше 20 хвилин після смерті, – йдеться у результатах дослідження.

Під час дослідження науковці спочатку вивчили, що відбувається із цими клітинами після смерті. На прикладі тканини тварини вони дізналися, що електрична активність нейронів у відповідь на світло майже згасає вже через п’ять хвилин після смерті.

Потім вони спробували перемістити сітківку у середовище, насичене киснем. Таке оброблення значно поліпшило відновлювальну здатність тканин.

Фоторецептори сітківок мишей, що померли від 15 хвилин до трьох годин тому, відновили електричну активність у діапазоні а-хвиль та раніше не реєстрованих у післясмертних зразках b-хвиль, які вказують на комунікацію клітин різних шарів сітківки, як у живому організмі, зазначають дослідники.

Після цього вони повторили свій експеримент з сітківкою людей, що померли від двох до п’яти годин тому.

Фоторецептори людських сітківок вдалося відновити до того стану, коли вони реагували на світло й проявляли а-хвилі. Однак b-хвилі не фіксувалися.

Так науковці довели, що можна повернути сітківці після смерті функціональність, схожу на таку, як в живому організмі.

Джерело: Nature