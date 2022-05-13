Ученым удалось оживить клетки сетчатки глаза через пять часов после смерти.

Американские ученые поделились результатами исследования.

Через пять часов после смерти они вернули способность сетчатки реагировать на свет. Исследователи обеспечили ткани мышей и людей достаточным кислородом и нормализовали pH. Благодаря этому они снова зарегистрировали такую же ​​электрическую активность, которая напоминала прижизненные процессы.

Однако результат очень зависел от того, как быстро ткани извлекут.

— Для человеческой сетчатки оптимальный срок определили как не более 20 минут после смерти, — говорится в результатах исследования.

В ходе исследования ученые сначала изучили, что происходит с этими клетками после смерти. На примере ткани животного они узнали, что электрическая активность нейронов в ответ на свет почти угасает уже через пять минут после смерти.

Затем они попытались переместить сетчатку в среду, насыщенную кислородом. Такая обработка значительно улучшила восстановительную способность тканей.

Фоторецепторы сетчаток мышей, умерших от 15 минут до трех часов назад, восстановили электрическую активность в диапазоне а-волн и ранее не регистрируемых в послесмертных образцах b-волн, указывающих на коммуникацию клеток разных слоев сетчатки, как в живом организме, отмечают исследователи.

После этого они повторили свой эксперимент с сетчаткой людей, умерших от двух до пяти часов назад.

Фоторецепторы человеческих сетчаток удалось восстановить до того состояния, когда они реагировали на свет и проявляли а-волны. Однако b-волны не фиксировались.

Таким образом ученые доказали, что можно вернуть сетчатке после смерти функциональность, похожую на такую, как в живом организме.

Источник: Nature