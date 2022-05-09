Ученые изучают новую терапию, которую потенциально можно будет применять в лечении рака пищеварительной системы. Промежуточные результаты первой фазы клинических испытаний показали, что опухоли почти у половины (48,6%) пациентов уменьшились в размере после нее.

Так называемая Car T-клеточная терапия берет лейкоциты или Т-клетки у пациентов и модифицирует их, чтобы они могли распознавать и убивать раковые клетки. Этот подход имел поразительный успех в лечении рака крови, такого как лейкемия, но оказалось, что с солидными опухолями труднее бороться.

Специалисты попытались применить его для лечения запущенных раковых заболеваний желудочно-кишечного тракта. В журнале Nature Medicine исследователи под руководством доктора Лин Шена из онкологической больницы и института Пекинского университета рассказали о своих результатах.

Они ввели Car T-клетки 37 пациентам с распространенным раком желудка, пищеварительного тракта или поджелудочной железы и обнаружили, что, несмотря на все побочные эффекты, терапия имела “приемлемый профиль безопасности”. Лечение казалось наиболее эффективным у пациентов с раком желудка — более 57% реагировали на инфузии.

Ученые подчеркивают, что результаты должны быть проверены в ходе полного исследования, но говорят, что промежуточные результаты предполагают, что подход может стать важным методом лечения пациентов с распространенным раком желудка.

Онкология — одно из опасных заболеваний, которое продолжает уносить жизни людей. Пока не существует методов, которые гарантировали бы стопроцентное выздоровление.

Источник: Nature Medicine